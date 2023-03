Editorial - O ninho do Águia imortal

Não teria a Bahia alcançado a estatura de celeiro das letras, das artes e da intelectualidade, sem a insígnia do jornalista Ruy Barbosa, gigante da inteligência nacional, lembrado nesta edição, por ser o dia do centenário de sua sentida ausência.

É força lembrar a labuta de A TARDE, desde seu fundador, Ernesto Simões Filho, no sentido de salvaguardar em abrigo digno a memória do intimorato Águia de Haia, epíteto devido ao esplendor de sua presença como jurista na Conferência de Paz realizada na cidade holandesa em 1907.

O talento do proprietário da maior biblioteca do país mereceu a atenção do criador do decano periódico, líder da mobilização de recursos para aquisição da casa onde nasceu o baluarte, a fim de ali salvaguardar suas lembranças.

“Bendita lembrança sua que me commove e captiva para sempre. Abraços cordiaes”. Assim agradeceu, na grafia de 1917, o também político, repercutindo ao infinito, as palavras do símbolo-mor do pensamento da terra onde “o burro nasce morto”, como é consagrado no dito popular.

Dando sequência à obra do idealizador do veículo agora multimidiático, o atual presidente do grupo, João de Mello Leitão, abraçou com firmeza a causa de manter o endereço como moradia eterna da educação e da cultura da Boa Terra.

Em honra a este esforço, a Associação Bahiana de Imprensa (ABI) vai outorgar ao empresário a comenda Rubem Nogueira, por seu trabalho em defesa do acervo, voltando a ficar bem guardado, como na origem desta rica história de amor ao conhecimento.

O empenho na união de forças com instituições da sociedade civil é bem afinado no diapasão de Imprensa representativa da cidadania, tomando, não como mérito, mas dever, o alinhamento aos interesses cívicos expressos no perfil da baianidade.

Estende-se, assim, a justa homenagem ao visionário pioneiro, a quem coube colocar a pedra fundamental do sólido edifício comunicacional em defesa da iluminação das ideias, tendo por guia o imortal cuja trajetória é celebrada pelos conterrâneos cientes de sua grandiosidade.