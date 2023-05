Editorial - O perigo além do racismo

O avanço de práticas racistas no futebol não se limita a ameaça ao ideário desportivo voltado para o bom convívio porque encontra eco em setores saudosos de regimes políticos pautados na violência contra grupos étnicos.

Contando com a anuência de federações, clubes e até órgãos de imprensa, ataques como os perpetrados contra Vinicius Júnior vêm se disseminando a ponto de registrar-se um caso no Piauí, semelhante ao do brasileiro do Madrid.

Ao contrário da apatia de instituições espanholas, denunciada pelo brasileiro, os piauienses deram exemplo, em episódio similar, resultando na prisão por injúria racial e o afastamento dos estádios de torcedor mal-educado.

Não permite dúvida sobre a omissão na Europa a forte estrutura policial, dotada de tecnologias audiovisuais recentes, bem como a confissão coletiva de exibicionistas, ao gritarem “macaco”, antes e durante o jogo em Valencia.

Ao invés da detenção de detratores, foi o craque preto o expulso, em indício de algo errado, justificando o alinhamento do governo brasileiro ao seu cidadão agredido, não apenas uma vez, pois tornou-se mau costume.

Nem se tome como um punhado de criminosos exaltados o bando crescente de frequentadores dos jogos de LaLiga, como o campeonato é conhecido, reativando escabrosos momentos de uma história de séculos de ódio racial.

Hoje, aos gritos, o racismo ancestral vem desde a pólvora de arcabuzes para execução de maias, incas, astecas; no século passado, adeptos do fascismo de Franco apoiavam genocídios, portanto, os rastros da triste trilha são antigos.

A dimensão do problema pede ação internacional, pois já passou o momento de repudiar, como alertou a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco: o mal precisa ser extirpado a fim de evitar contaminação de outros países.

A missão de calar esta cantilena capaz de produzir fratricídio de efeitos imprevisíveis está posta para as nações unidas, a fim de impor o recuo da humilhação de não-brancos e evitar reacender a lenda infame da raça superior.