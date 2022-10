Editorial - O risco da denunciação falsa

O ministro das Comunicações, Fábio Farias, precisa informar, uma por uma, quais as mais de mil emissoras de rádio a supostamente cometer irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral gratuita, sob pena de ter produzido denunciação falsa.

O risco de generalizar na formulação de hipótese é cometer erros moral e legal da leviandade, daí a importância de a autoridade nomear os acusados, pois pode ser interpelado judicialmente por envolver toda a categoria dos radialistas.

O problema de não dizer quem teria infringido a regra é implicar em difamação geral, pois toda a mídia radiofônica estaria envolvida, e não só as emissoras de rádio das regiões Norte e Nordeste, deixando de distribuir 154 mil inserções.

Exceto se o objetivo é criar pretexto para tumultuar ou gerar conflitos no processo comunicacional, deve o gestor da área auxiliar a Justiça eleitoral com dados, provas e a autoria, apontando radialistas e empresários suspeitos das fraudes.

Ao convocar uma coletiva de imprensa, sem apresentar informações confirmadas, em pauta vazia, a suspeição teria a única serventia de fomentar dúvidas, sem contribuição alguma para fortalecer a democracia.

O presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, tem agora de cobrar do denunciante o relatório da empresa contratada para auditar as propagandas a fim de confirmar ou desmentir a notícia espalhada em estardalhaço.

O magistrado não desconsiderou os ataques, pois seriam graves, mas pede a apresentação de um “relatório sério”, pois recebeu apenas uma coleção apócrifa de proposições sem bases materiais consistentes.

O documento deve ser entregue no prazo estabelecido, pois implicaria em crime por parte da campanha do PL, sentindo-se o partido do presidente prejudicado por suposto privilégio na veiculação de peças publicitárias.

Já o PT, em sentido oposto, começou a veicular 116 direitos de resposta em estações de tevê por crime de desonra e informações inverídicas divulgadas pelos adversários, que insistem em estratégia de divulgação de conteúdos falsos.