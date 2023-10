Editorial - Passo arriscado | A TARDE

Vai depender de pressupostos escolhidos, o resultado do clássico entre grupos favoráveis ao processamento e comércio do plasma pela iniciativa privada, contra aqueles contrários a vitrines de bolsas de química humana, igualadas a mercadoria como pamonha de milho.

A discussão sobre prováveis efeitos do negócio da produção do organismo reativa troca de argumentos entre dois batalhões de estranhos: defensores da monetarização e resistentes ao modelo mercantil. Quem leu reportagem publicada por A TARDE na edição de sábado, 7, pode ter percebido alguma equidistância entre os pontos de vista, levando à suspensão dos juízos, ao pedirem novos dados confiáveis para acreditar-se em um ou outro pólo.

São avessos ao “uso do pix” os ancestralmente doutrinados desde os jesuítas com suas lições de predominância do amor tipo ágape, tomado como topo na hierarquia moral, por visar ao bem do outro, seguindo a tradição cristã.

Quem acredita na movimentação financeira e importância dos investidores, obviamente apoiará toda medida de ampliação do perfil de compra e venda, seja qual for o objeto desejado, no caso em tela, o bem supremo: a vida. Para este numeroso grupo social, o livre burgo como método de artilharia, na contagem utilitarista de pessoas beneficiadas, é crença justificada, escapando da opinião, na qual verdadeiro e falso têm peso igual na balança de precisão.

O comando da conta bancária pode causar asco aos sonhadores em mundo diferente, no entanto, para quem ama todos os aspectos da dita “realidade”, o dinheiro tem a força, mesmo se o paciente não tiver como pagar para viver. A sensação de plenipotência da moeda, criticada por entidades organizadoras dos hemobas, lança dúvidas sobre o “plasmanegócio”, embora fiscalizado, ou obrigatoriamente tendo o mercador de oferecer gratuitamente parte da coleta.

Devem os gestores despirem-se de certezas, pois será insustentável, muito em breve, precisar mobilizar campanhas de apoio, confissão eloquente da carência de doações, enquanto doadores precisam pagar boletos, como todo cidadão.