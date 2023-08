Editorial - Republicanismo e reabilitação

As boas notícias precisam ser divulgadas em sua justa medida, tendo a considerar a repercussão positiva para o horizonte do convívio da cidadania, de acordo com o alcance do bem supremo a partir de seus intermediários. É o caso de celebrar-se a reabilitação do país, antes em marcha à ré e sem GPS rumo ao abismo do desmantelamento institucional, mas agora já dando sinais de voltar a reivindicar seu posto de nação vocacionada para a grandeza.

O abismo ao qual parecia dirigir-se o gigante sul-americano vem ficando no retrovisor, ao dar mostras o atual governo de avançar, passo a passo, somando pontos a fim de classificar-se entre as maiores democracias.

Uma razão para acreditar neste resgate do Brasil por ele mesmo é o Plano de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, com o objetivo de pôr em prática o pacto federativo, destroçado entre 2019 e 2022 – os anos perdidos. O método escolhido não distinguiu coloração ideológica ou político-partidária, pois todos os 27 governadores dos estados e do Distrito Federal foram procurados para terem suas sugestões bem acolhidas.

Movimentou-se também a Casa Civil, tendo reunido-se o ministro Rui Costa com representantes de entidades peso-pesado da economia, como a Fiesp e a Febraspan, junto a alguns dos mais influentes empresários. Usou didatismo o ex-governador reeleito da Bahia para persuadir investidores da importância de o PAC ampliar as margens de lucro, sem deixar de servir a quem mais precisa, por meio da arrecadação e do apoio do setor produtivo.

Quem define este estilo de governar como aquele capaz de distribuir direitos e deveres para todas e todos, pode ficar mais perto do acerto se o chamar de “republicanismo”. A monumental iniciativa prevê investimentos de R$ 1,7 trilhão em quatro anos, alterando para melhor o perfil de áreas estratégicas como transporte, educação, energia, inclusão digital e infraestrutura. A bem do povo e do desenvolvimento do país, de volta ao seu lugar de origem, no podium do mundo, de onde nunca deveria ter saído.