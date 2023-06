Editorial - Saúde para o Brasil

O ideal de felicidade, ajustado ao hábito de viver melhor, tem como uma de suas preliminares necessárias os cuidados com a saúde, cotejando-se alta a probabilidade de acerto do governo federal ao providenciar a retomada do programa Farmácia Popular do Brasil.

Trata-se de uma reabilitação das mais comemoradas, depois das derrotas sofridas em passado recente, ao desconectar-se o Estado brasileiro de seus deveres primordiais com a cidadania, deixando como lição a resistência de um inatismo heroico, reminiscente de lutas ancestrais em defesa da dignidade humana.

Agora, é outra era, pautada em valores civilizatórios e de respeito à vida, com a expansão da oferta de medicamentos gratuitos e o credenciamento suplementar de unidades em municípios carentes, atendendo às demandas de quem precisa.

Está prevista a habilitação de 811 cidades, alcançando 94% das regiões Norte e Nordeste, ao bater recorde o benfazejo projeto, totalizando 5.207 entes federativos contemplados, o equivalente a 93% do território nacional.

São 55 milhões de beneficiários com direito a retirar, gratuitamente, 40 opções de produtos farmacêuticos, basta apresentar receita médica e documentos de identidade e CPF.

Doravante, todas as mulheres podem chegar ao balcão e obter de graça contraceptivos e soluções indicadas para tratamentos como os de osteoporose, muito comum quando chega a idade, por fragilizar os ossos.

Os povos indígenas terão tratamento proporcional à importância de primeiros habitantes, com o reforço dos estoques nos distritos sanitários especiais, para jamais voltar a repetir-se a repulsiva omissão contra os ianomami, como ficou amplamente documentado o triste legado genocida.

Apoiar os fracos, em vez de fortalecer os fortes, faz toda a diferença na proposta de ampliar o combate a asma, além de diabetes e hipertensão, enfermidades capazes de levar rapidamente a óbito, como possivelmente vinha ocorrendo com o desmonte da estrutura, ora recuperada e ampliada, ao dispor da população.