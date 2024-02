Editorial - Supercampeã da alegria | A TARDE

Neste último domingo antes da abertura oficial do Carnaval, batucadas estão nas ruas e as serpentinas chovem, ao menos na imaginação dos veteranos, com a presença dos “cordões” contemporâneos no percurso Barra-Ondina.

Entendendo a alegria como o aumento da potência de ser, trata-se de uma rara e preciosa oportunidade de compartilhar esta sensação única, cada qual de seu jeito, individualíssimo e, ao mesmo tempo, impregnado de coletividade.

Para alcançar este “estado que chamamos Bahia”, como cantou o poeta Moraes, é preciso pular desarmado de ferros e máquinas, trocando-se fúrias de perturbação e cotovelada por bons afetos e delícias de amor.

A pluralidade, tão apropriada ao alvoroço anual, combina com a democracia, admirando-se a divergência, na qual se pode encontrar o próprio ego, ao enaltecermos a alteridade como o melhor método possível para o forte abraço.

Este encontro de corpos suados não pode ser uma imposição, afinal, a selva está bem próxima, liberando-se ímpetos e baixos instintos tão-somente com consentimento mútuo se o ímã de Éros atrair em meio à folia.

Em uma pândega gigantesca, exacerba-se o potencial orgânico aos humanos – e até não-humanos – de uma inclinação necessária ao conflito, porque todo sujeito distinto constrói sua ideia própria de “felicidade”; “amor”; “prazer”; etc.

Há uma boa razão para evitar confrontos, por isso, por aquilo ou aqueloutros distantes presencialmente: basta lembrar algo capaz de unir a todas e todos, a construção da maior farra de rua do mundo, nos seus admiráveis predicados.

O “Holi” indiano, a “festa das cores”, poderia competir com nossa hiperbólica aglomeração, mas nos critérios-desempate de trios elétricos, presença das mulheres, entre outros itens, Salvador foi, é e será a supercampeã planetária.