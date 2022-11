Editorial - Vacinar é preciso

A felicidade e a alegria de viver seriam impossíveis sem a saúde, um bem necessário e valorizado neste sábado, 18, com a mobilização de recursos dos agentes públicos para ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19.

O alerta emitido pelo surgimento de uma subvariante mais transmissível justifica a visita a 50 postos de saúde da capital e dois pontos de atendimento para cidadãos dentro dos automóveis.

Serão oferecidas da primeira a quinta dose para os adultos, além das crianças, na expectativa de comparecimento em massa, devido à importância de aumentar a proteção.

Acreditar no controle pleno da pandemia ou minimizar seus efeitos poderiam gerar uma sensação falsa de bem-estar, pois o contexto exige responsabilidade para cada um se cuidar, e assim, evitar o contágio ao outro.

Todo o público está convocado a oferecer os braços e comparecer, fazendo deste sábado um dia para ser lembrado como um louvor à vida e gratidão pela possibilidade de imunizar-se, uma vitória do povo brasileiro.

Não há desculpa para a dificuldade de encontrar o imunizante pois os locais estarão distribuídos entre 12 distritos sanitários da capital, em uma estratégia capaz de vencer qualquer obstáculo em relação ao deslocamento.

A Bahia, berço do Brasil, não pode continuar na condição de estado do Nordeste com maior atraso na procura pelas duas doses de reforço, segundo dados do Ministério da Saúde.

São 4,4 milhões de pessoas sem terem tomado sequer uma aplicação, resultando em inquietude dos gestores, pois não está descartada nova investida da enfermidade, conforme dados recentes.

Como agravante, aproxima-se a época de maior visitação, com a chegada de turistas de países onde a mutação do vírus foi identificada, logo, há sim um risco de recuo nos resultados positivos obtidos.

É preciso pensar bem agora e verificar se não temos boas razões para evitar um retorno ao período no qual eram proibidas as aglomerações, considerando a proximidade do Natal, e logo após, o Carnaval tão aguardado pelos baianos.