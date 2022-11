Editorial - Veto cruel

Quem nunca passou fome talvez tenha alguma dificuldade, no âmbito do sensível, em entender a dor e o sofrimento de uma criança privada de alimento, mas ainda assim é possível inteligir como afeta a infância o vácuo no estômago a causar imenso incômodo.

Seja pelo método da experiência, ao usar de memória da angústia, ao lidar com o problema, ou tomando o caminho da compreensão, pela via racional, chega a rotular-se “cruel” o veto do presidente da República ao reajuste na verba da merenda na escola.

O dinheiro necessário seria destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), cujos investimentos foram congelados desde o primeiro dia do atual governante, agora em fase final de gestão.

São R$ 89 milhões a menos para as pequenas alunas e alunos baianos visando possível transferência sigilosa em barganhas com congressistas do chamado “Centrão”, no qual articulou-se, junto ao chefe do executivo, ardil malandramente nomeado “orçamento secreto”.

O dinheiro, equivalente a 36 centavos por estudante, tomando como base cálculos do governo da Bahia, precisa ser complementado no orçamento estadual para compor itens básicos a fim de alegrar nossas pequenas e pequenos sob risco alimentar.

Não é pequeno o contingente de juniores animado a frequentar salas de aula, não apenas pelo aprendizado, mas também, e muitas vezes principalmente, pela chance de conseguir calorias e nutrientes visando satisfazer a vontade de viver.

Mesmo conhecendo este contexto, o chefe do Executivo escolheu negar o recurso, não havendo, ao que parece, qualquer vestígio do suposto amor à pátria tão alardeado.