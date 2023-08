Educação é investimento

Dois grandes avanços para a educação brasileira: a escalada do número de vagas em tempo estendido, chamado “integral”; e o investimento em internet de fibra para garantir o acesso digital de estudantes e docentes da rede pública.

Como possível constatação, já não há motivo razoável para saudade do engajamento por parte do governo federal, pois vem confirmando o mais forte compromisso para melhorar as condições de boa formação da mocidade.

Os R$ 4 bilhões aplicados na ampliação do acolhimento à infância e juventude visam retornar na forma de cidadania preparada, em condições de sociabilidade para adesão ao mercado de trabalho e tratos familiar e amistoso.

No entanto, é preciso enfrentar desafios originados das benfazejas ações: como manter participativas as novas matriculadas, alcançando a casa do milhão, agora 7 horas diárias com perspectiva de outros 2,2 milhões até 2026.

Multiplicando-se por cinco dias na semana, chega a 35 a carga horária, portanto espera-se aprimorar métodos de persuasão, por meio de ludicidade e recursos virtuais, mantendo animadas as multidões de pequeninas.

Já a expansão do uso das tecno-geringonças da rede mundial de computadores, mediante inversão de R$ 3,5 bilhões, pede aprimorar os projetos pedagógicos voltados para a prática virtuosa tendo como fim em si a verdade.

Ao anunciar a retomada do Plano Nacional de Educação, o presidente Lula revelou didatismo e simplicidade, ao evitar chamar “gasto”, tecnicamente algo relacionado a despesa perdida, rubrica em desacordo com a proposta original.

O chefe do executivo reconheceu o atraso neste fundamento da democracia e da civilização, o do ensino-aprendizagem: “Quem sabe a gente pudesse ter feito há 30 anos atrás... mas não foi porque alguém dizia que custava muito...”.

O discurso, tomado como referência, está longe de vazio, ao contrário, ganha atual materialidade na violência e falta de doação de sentido para o bom convívio, como colaterais recidivos a problemas verificados, lá atrás, no ensino básico.