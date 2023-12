Esforço articulado | A TARDE

A seca, uma antiga inimiga dos sertanejos, volta a incomodar, mobilizando parlamentares estaduais para a viabilização dos meios de reduzir danos, dado o possível agravamento do cenário por temperaturas cada vez mais elevadas.

Inspira compaixão o quadro horripilante de filetes d’água, em vez de rios, quando não a evaporação completa, na cadência do esvaziar incessante de açudes e cisternas, em exasperante vácuo, sugerindo união suprapartidária.

O esforço articulado pode proteger do desabastecimento as populações sob a gula da estrela em incandescente movimento, causando sede e escassez, enquanto, em caminho inverso, os desentendimentos tendem a agravar a sina. É o momento de os gestores municipais pensarem melhor se devem aplicar verbas disponíveis na prioridade de aplacar o sofrimento quase desesperador.

Partiu da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) o comunicado diligente, alertando para o avanço da mancha ocre de chão rachado por estiagem, levando dezenas de prefeituras à emergência, em crescente agonia.

O ataque não-intencional da natureza, pois os corpos celestes não deliberam, implica multidões famintas e sedentas, por ação direta, mas repercute além de bem e mal na cambaleante economia, ressecada por inflação e desemprego.

Morre o gado, e com ele, não há leite, nem proteína animal, tampouco os negócios, impossibilitados na pecuária sobrevivente, em aparência esquálida, perdendo-se também todas as frutas de estação, além do nutritivo milho.

A aquisição da safra, mesmo em espigas de miniatura, pode ser o paliativo da Companhia Nacional de Abastecimento, diante do titã dourado, em parceria da falta de chuvas atribuída ao efeito “El Niño” (“o menino”, em português).

Uma réstia passa entre a vegetação de gravetos quando se sabe dos investimentos dos governos estadual e federal para proteger o campo da intempérie, no entanto, este ano, tudo tem indicado, o efeito será avassalador.