Espionagem ilegal | A TARDE

A utilização da Associação Brasileira de Inteligência (Abin) para fins ilícitos é grave o bastante para requerer da Polícia Federal toda diligência com o objetivo de revelar todo o lodo originado do esgoto no qual foi transformado o órgão.

As buscas e apreensões autorizadas evidenciam a criação de uma “Abin paralela” no governo passado, com vistas a beneficiar a família dos envolvidos e seus seguidores, em um esquema asqueroso de desvio da máquina pública.

Embora devam seguir-se os trâmites exigidos pelos cânones de um inquérito com este alcance, já se pode cravar a alta probabilidade da mesquinhez empregada, pois ultrapassa os 60 mil o número de registros de espionagem.

Muito mais há de subir à tona, neste mergulho nas profundezas do delito oficial, pois esta contagem é parcial, referindo-se a apenas um dos programas de computador utilizados ilegalmente, o First Mile, fabricado e fornecido por Israel.

O período de apenas dois anos sinaliza também o quanto ainda se precisa desentupir deste encanamento vicioso, acrescentando-se a localização de lideranças políticas monitoradas, com o descalabro do sequestro de dados.

Também desemboca no âmbito da ilegalidade o monitoramento de navegação da internet, tendo como aspectos ululantes o descaro e a desfaçatez de coletar informações visando abastecer as redes sociais da incrível sanha persecutória.

O serviço inapropriado teve desdobramentos diversos a fim de prover o chamado “gabinete do ódio”, formado por autoridades da macabra gestão e seus serviçais de alto coturno ou interessados em produzir infames arquivos.

Agentes acataram ordens para manobrar drones e posicionar câmeras visando vigiar aqueles a quem queriam atacar, além de trabalharem indevidamente para proteger o filho caçula do ex-presidente envolvido em vigarices.

A certeza da impunidade ruiu com o resultado das eleições, explicando, assim, o desespero dos golpistas, ao invadirem as sedes dos três poderes, pois agora os envolvidos terão de se haver com a Justiça do Brasil.