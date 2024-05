Feras humanas | A TARDE

Mesmo os tipos mais crédulos podem desconfiar da inclinação para a violência, quando o motivo de duelos à bala é um desentendimento a partir de um simples “baba”, como o baiano refere jogo de futebol entre os amigos ou vizinhos.

O contexto expôs a dificuldade dos moradores de condomínio de classe média, com acesso a educação formal de boas escolas e etiquetas, mas dispostos a se matar a tiros de revólver porque ainda não conhecem o bem do diálogo.

O conflito armado, favorito do discurso há pouco tempo oficial, em leis frouxas e no desmonte da política de segurança durante o período 2019 a 2022, sem dúvida deixou suas sequelas: agora é preciso queimar a semente do mal.

No caso em tela, a bola, símbolo da ludicidade e da força inventiva da cidadania, orgulho de uma nação pentacampeã, foi o estopim da refrega, por ter entrado em uma residência. Reclamou o proprietário do impacto causado pelo brinquedo favorito das crianças, desdobrando em troca de impropérios, e mais além, em hipotético enredo do gênero faroeste.

O triste episódio, no qual saiu baleado um dos valentes, teve a serventia de demonstrar não ser uma exclusividade da periferia a falta de freios para a desembestada carroça do ódio sair atropelando quem apareça. O evento ocorreu entre pessoas de boas condições financeiras, que poderiam escolher a compra de um bom livro em vez de adquirir uma máquina mortal.

Vale lembrar, por acréscimo, como a posse de arma produz rápido avanço de fases em relacionamento tempestuoso, pois antes do gatilho, tem-se a oportunidade de compreender o comportamento do outro e promover a paz.

Faltou moralidade, inquilina da consciência individual de cada um, e na sequência, verificou-se o desprezo pela ética, disciplina capaz de ajudar criaturas pensantes a resolverem pendengas sem agir como feras.

