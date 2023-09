Flagrante injustiça

Para expressar com maior fidegnidade como uma “realidade” ou contexto se apresenta, a correspondência entre o nome e o objeto referido precisa guardar relação de proximidade razoável, portanto, “justiça” pode pertencer à dimensão onírica.

Esta é uma interpretação coerente dos dados divulgados pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, a partir de pesquisa em todo o país acerca da estrutura judiciária.

Uma das quatro virtudes primordiais capazes de levar ao Sumo Bem, de acordo com uma das mais antigas crenças na inclinação humana para a felicidade, a justa medida se vê impossível diante da carência de pessoal nas defensorias.

Não pode haver equilíbrio num campo conflituoso, no qual há juiz de direito para sentenciar; Ministério Público estruturado a fim de oferecer as acusações; e procuradorias competentes no acolhimento de denúncias.

No entanto, aos trabalhadores de minguada renda ou de “saldo” negativo (déficit) na conta bancária, não há quem os defenda, restando prejuízo para a cidadania e a sensação de letargia ou desleixo no cumprimento da Constituição de 1988.

Como se pode chamar “justiça” se o flagrante perfeito é seu oposto? Pois, se saem fortalecidos os já beneficiados, fica no prejuízo quem tem sede e fome por ser privado da “Dike”, originalmente uma deusa, na mitologia arcaica.

O atendimento de duas entre dez comarcas na Bahia, em cálculo mediano, produz espessa penumbra à espera de uma aurora na qual possa a cidadania apressar seus pedidos de benefício previdenciário, aposentadoria e auxílios.

A emenda constitucional 80/2014 tentou consertar o imbróglio, mas o nó seguiu sem desatar-se, pois passaram-se os oito anos do limite aprazado e o número previsto de mais 24 vagas não ganhou qualquer reforço.

O aumento do plantel, hoje estacionado em 28, evitaria o paradoxo de municípios contarem com seções da Justiça Federal, sem sequer um defensor; mas atenção: de nada adiantará o tamanho da equipe sem a boa vontade no serviço público.