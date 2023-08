Horizontes ampliados

Uma virada histórica pode estar a caminho, a fim de ampliar os horizontes dos brasileiros acerca do seu próprio perfil, com a oferta de disciplinas sobre história e culturas afro-brasileiras, africanas e dos povos indígenas.

A medida inédita da Universidade Federal da Bahia tende a ser copiada por outras instituições de ensino superior de todo o país, caso prevaleça a proposta.

A iniciativa da equipe do reitor Paulo Miguez agradou docentes e discentes, sabendo-se ser insuficiente o conhecimento de nossa própria gente, devido ao sequestro da verdade por parte de grupos hegemônicos.

Os conteúdos vão incluir a educação em direitos humanos para as dezenas de licenciaturas, a fim de multiplicar os dados confiáveis sobre mazelas sofridas pelos efeitos da ocupação europeia.

Resta às entidades representativas dos professores e aos colegiados e departamentos prepararem-se para a demanda, pois de nada adiantará repassar aspectos sem respaldo de pesquisadores dedicados ao tema.

O reforço na formação pode ampliar os horizontes de cotistas, pois nem sempre chegam do ensino médio com o repositório suficiente para construírem uma visão crítica de como sucederam-se os fatos.

Não é incomum, em conversas informais, ou mesmo na sala de aula, verificarem-se dúvidas e há até quem entenda ao contrário, aderindo à propaganda ideológica avessa aos próprios interesses da comunidade.

A decisão do Conselho Acadêmico tem como objetivo principal a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com práticas cotidianas antirracistas, em defesa do meio ambiente, na perspectiva de libertação.

Os ajustes nas matrizes curriculares têm prazo de 90 dias para definitiva aprovação pelos coordenadores, a fim de consolidarem as novas estratégias didáticas e os planos de investigação.