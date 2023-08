Legítimas mulheres

Tão ou mais inacreditável quanto o fato de o Brasil ter admitido a legítima defesa da honra, saecula saeculorum, é o fato de somente agora, em 1 de agosto de 2023, ter sido chutado a córner o argumento falacioso e machista.

Não se pode esperar prazo menor de uma sociedade marcada a ferro e fogo por estapafúrdias proposições sexistas, cevadas em sua prepotência e estultícia desde a ocupação anglo-lusitana, proibidora do acesso ao conhecimento.

Em território usurpado, no qual negavam-se a escola e o professor, acrescentando terem sido os livros tratados como objeto de tráfico, o resultado, mesmo 200 anos depois da independência é a banalização da violência.

Amparavam-se os homens supostamente “traídos” na escora de jurisprudência anacrônica, mas nunca é tarde, quando se pode obter grandes vitórias em prol do convívio, castrando-se os delírios de obtusos matadores.

O processo foi longo até o destino: desde 1605, mantinha-se a ideia de punir aquela a quem se condenava e julgava, em apenas uma visada, por adultérios fantasiosos ou consumados antes, no desamor e frieza das vítimas inautênticas.

Na Bahia, permanece em temporalidade afetiva o episódio da bala de ouro, em 1847, quando o professor José Estanislau alvejou pelas costas Júlia Fetal, com projétil produzido a partir do metal derretido do anel de noivado desfeito.

Não apenas este caso histórico, mas tantos e tantos outros vêm se multiplicando, sob beneplácito de jurisconsultos e operadores do direito, insensíveis ao clamor de familiares das assassinadas por inimputável erro moral.

A decisão do Supremo Tribunal Federal produz salto de cinco séculos na capacidade de inibir feminicidas, acrescentando-se o número indicador da frequência do sofrimento, a média de uma agressão a cada quatro minutos.

Bem disse a ministra Rosa Weber, autora do último tento pela extinção, ao registrar como incompatível a esdrúxula tentativa de insistir-se em desqualificar o crime hediondo no atual contexto voltado para as liberdades e a democracia.