Luta por equidade

Resultados de mais nova pesquisa da Organização das Nações Unidas apontam um longo caminho a percorrer até alcançar a luta pela equidade de gêneros o patamar esperado por todas e todos em busca do melhor convívio.

A aferição do empoderamento ou avanço na ocupação de postos de liderança, além da análise de paridade em 114 países estacionou os índices em números abaixo da meta tida como mais aproximada da ideia perfeita de justiça.

O critério de cálculo estabeleceu as pontuações de zero a 1, tomando como base o acesso a métodos de planejamento familiar; inserção no mercado de trabalho; violência doméstica; entre outros de inegável relevância.

O Brasil tirou nota 6 na avaliação do poderio feminista, precisamente 0,637, em posição um pouco acima do desempenho mundial, medido em 0,607, além de superior à América Latina e Caribe, com 0,633. Já na questão restrita da disputa de igual para igual entre sexos biológicos aos cargos e vagas, em empresas e faculdades, considerando-se trabalhadoras e estudantes, o país está com 0,680, em outra classificação intermediária.

Para chegar a esta fração, a análise qualitativa levou em conta quatro dimensões: vida e boa saúde; educação, capacitação e conhecimento; inclusão trabalhista e financeira; e participação na tomada de decisões.

Nesta perspectiva, as brasileiras estão situadas abaixo de uma hipotética linha divisória, pois são superadas pelo denominador comum mundial de 0,721, enquanto o latino-americano/caribenho alcança 0,751. Embora não caiba em metodologias baseadas em probabilidades e estatísticas, escapou ao radar o reconhecimento da necessidade de reduzir desigualdades, proposta já contestada um dia, mas hoje prevalecente.

O debate ético diuturno sobre a importância de mudar a correlação de forças, por meio da poda do ancestral predomínio masculino, vem produzindo a tendência virtuosa pelo bem de multiplicar oportunidades, no entanto, o cenário verificado sugere manter a rota com firmeza, pois falta muito para justificar comemoração.