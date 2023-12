"Não é não" e fim | A TARDE

Aumenta o cerco contra os excessos cometidos por homens em busca de volúpia não-autorizada por seus supostos “objetos de desejo”, as mulheres, com a aprovação de protocolo contra a violência em bares, boates e similares.

Alcançam shows com venda de bebidas alcóolicas as determinações da Câmara Federal, em união suprapartidária, considerando de interesse geral da nação dizer ao povo de alta testosterona que fique controlada sua posição de libido.

Será de responsabilidade dos gestores dos estabelecimentos e das pândegas a ação de monitorar quaisquer situações de constrangimento, registrando-se a lacuna de ter escapado ao braço longo da lei os cultos e louvores religiosos.

Já as federações e confederações esportivas, bem como os clubes filiados, poderão responder pelos frequentes crimes, tendo morrido uma torcedora a golpe de garrafa antes de partida do Campeonato Brasileiro recém-encerrado.

As novas normas passam de contingentes a necessárias, uma vez ter crescido em 18% o número de feminicídios do país, apesar de todo o empenho do governo federal em arrefecer os ânimos acirrados pela misoginia anterior.

O debate acalorado serve para reabilitar o diálogo entre políticos em plena divergência e até antagonismo, com a volta para análise dos deputados federais, depois de modificações no Senado, revelando interesse da Casa Legislativa.

Segue em emergência para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto nascido da campanha internacional “Me Too”, no Brasil chamada de “Não é não”, como se devem rejeitar enjoativas “cantadas” de péssimo gosto.

Tão logo entre em vigência, torna-se dever afixar cartazes ou instrumentos semelhantes nos locais dos encontros os quais inspirem algum tipo de “paquera” insistente ou animosidade por questão de gênero.

Nestas peças de fácil visibilidade, deverão constar, em condições legíveis, telefones de contato da Polícia Militar da localidade onde ocorre o folguedo ou competição, além do Ligue 180 para acionar a Central de Atendimento.