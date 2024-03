Não se calem | A TARDE

A condenação do jogador baiano de Juazeiro, no Norte do Estado, Daniel Alves, por agressão sexual, pode ser interpretada como “pedagógica”, ao incentivar, em extremo e raro didatismo, a denúncia de estupros, assédios e violências.

Sem mover-se o aparelho policial, ao lavrar boletim de ocorrência, ou o judiciário, com a proposta de ação penal, não há como os agentes públicos das instituições punitivas trabalharem visando à condenação de criminosos.

Para o país de “Dani”, agora a alcunha do presidiário, o veredito pode produzir, quem sabe, alguma redução no índice de agressões contra torcedoras em dias de jogos ou na selvajaria de quatro feminicídios, por dia, em média.

Serão quatro anos e seis meses de prisão pelo abuso de uma jovem em boate de Barcelona, no Réveillon de 2022; nos detalhes do crime, confirmou-se a relação forçada com violência e penetração.

Além de coincidir a sentença na Catalunha de um tão famoso brasileiro, conhecidíssimo na Europa, foi o protocolo espanhol “No Callem” o inspirador do “Protocolo Violeta” veiculado no Brasil para proteção das mulheres.

O manual escrito para as brasileiras vem sendo regulamentado pelas câmaras legislativas municipais como forma de fortalecer a rede de enfrentamento à importunação nos espaços de lazer noturnos, seguindo lei federal.

Espalhado por grupos de feministas da Espanha, o guia de procedimentos recomendando “Não calem” logo no título, foi decisivo na atitude da vítima, levando à cadeia um campeão olímpico, de quem se esperava um bom exemplo.

Detentor máximo de 42 taças, o craque revelado por “Caboclinho” e negociado pelo Bahia ao Sevilla, no início da carreira, foi ídolo no Barcelona, na Juventus da Itália, e no Paris Saint-Germain, além de titular da Seleção.

Nenhuma de tantas glórias serviu para escapar ao martelo da justiça nas plagas de Cervantes, evidenciando, por outro lado, a lacuna nas categorias de base do futebol, pois não há orientação para a vida fora do quadrilátero verde.