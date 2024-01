Novos patamares | A TARDE

O recorde do saldo da balança comercial no rumo dos US$ 99 bilhões – exatos

US$ 98,8 bi – sinaliza o êxito da economia, cumprindo-se neste decisivo setor, mais uma meta do governo federal no sentido de unir e reconstruir o país.

Não é para menos o espoucar dos fogos, quando se compara o placar ao longo período de 34 anos anteriores, alcançando, assim, em uma brevidade de 12 meses, a bela vitória ambicionada pela equipe do vice-presidente da República.

Foi o próprio ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços quem veio a público informar os números, não com a vaidade da vã glória, longe de seu feitio, mas no dever de prestar contas ao povo brasileiro.

Sabe Geraldo Alckmin, por seu currículo pretérito, como governador de São Paulo – a “locomotiva” – quatro vezes, o quanto repercute uma proeza deste alcance, derretendo a geleira de números: o foco é a geração de emprego e renda.

O resultado da subtração, exportações menos importações igual a tantos dígitos de regozijo, fortalece a credibilidade no cenário internacional: desdobramento levado em conta pelo gestor.

Como tem ocorrido com frequência merecedora de salvas, a Bahia marca presença, graças aos produtores de soja da região Oeste, no instante de vencer o Brasil a si mesmo e cruzar a linha pari passu a superpotências.

Na estatística, registre-se em animação compatível, a participação pulverizada de 28 mil e 500 empresas exportadoras, tendo como outros itens entre os principais relacionados, o açúcar, o milho, as carnes e máquinas de mineração.

Resta, agora, recém-iniciado o novo ano, manter a escalada, resultante de competência e boa vontade, em mutualismo generoso entre quem envia e os países compradores, renovando-se a tendência à freguesia já conquistada.

Preparem-se os contêineres brasileiros para viajarem em 2024, visando alcançar novos píncaros, nas vendas destinadas à China, à Indonésia, ao México, ao Vietnã e aos irmãos sul-americanos, Argentina, Uruguai e Paraguai.