O conflito Ba-Vi | A TARDE

A volta do encontro entre os times de Vitória e Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro, seis anos depois de disputarem divisões distintas, desperta preocupação por causa da metamorfose do perfil da partida.

O conceito de “clássico”, originado do espetáculo em campo e da festa nas arquibancadas, foi substituído pelo de “conflito”, perdendo-se fácil a “esportiva”, como o senso comum ensina, pois prevalece agora o clima de guerra.

Diante do explosivo contexto, a promotora do Ministério Público, Thelma Leal, foi a primeira a pronunciar-se, defendendo a prudência da estratégia de torcida única: em jogos na Fonte Nova, só tricolores: no Barradão, rubro-negros.

Decreta-se a falência do desporto, asfixiado pela mecânica de mercado, na qual a rivalidade é incentivada por acordar as “erínias” de cada fã do futebol, incentivando baixos instintos de vingança, ódio, fúria e descontrole emocional.

Toda a virada de paradigma veio quando descobriu-se produzir interesse maior – assim se ganha mais dinheiro –, com o estímulo por meios massivos ao mútuo desacato, em bate-boca público dos dirigentes.

A aparente desistência da sociedade civil e dos poderes públicos, nas três esferas, abre mão da superpotência de educação informal, pela via lúdica, desperdiçando-se a oportunidade de suprir lacunas na formação da cidadania.

Foi-se nos murmúrios dos tempos, a capacidade de tomar uma cervejinha, resenhando com divergentes, na Ladeira da Fonte das Pedras, quando as ocorrências policiais eram por venda ilegal de ingressos e brigas isoladas.

Aprender nas derrotas; reconhecer o valor do adversário; respeitar o resultado e regulamentos; sair juntos, lado a lado, Ba e Vi, na paz representada pelo convívio de uma torcida mista, tudo isso, a violência venceu de “goleada”.

Agora, é ir buscar esta bola no fundo da rede e dar nova saída para mobilizar os recursos possíveis, visando resgatar parte da civilidade perdida quando esquecemos tratar-se o jogo de um brinquedo e não uma ação militar armada.