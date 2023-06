O dia das crianças

A defesa de direitos da infância e da adolescência coincide com os avanços relacionados aos princípios de proteção, afeto e cuidado dos púberes, em processo recente, a partir das luzes do século XVIII.

Embora tenham garantido a expansão das indústrias, os pequenos perderam espaço, ao anteverem os patrões a oferta de mão de obra adulta dotada de maior qualificação.

Hoje, dia 12 de junho, é a oportunidade de pensar estratégias de combate à exploração do trabalho infantil, tendo sido a data instituída pela Organização Mundial do Trabalho devido à apresentação do primeiro relatório global sobre o tema.

A ideia, fortalecida pela moralidade, é a de apoiar iniciativas de ampliação das oportunidades de educação, saúde e convívio das novas gerações, em comum acordo com o modelo econômico ainda necessitado de repor a juventude trabalhadora. O impacto de novas tecnologias capazes de subtrair empregos pode até arrefecer os ânimos dos recrutadores de recursos humanos, no entanto, antes de sucumbir a esta tendência há muito caminho a percorrer.

As dificuldades geradas pelos efeitos da gestão da pandemia podem ter aprofundado desigualdades sociais, atualizando a potência de vulnerabilidade de um sem-número de famílias brasileiras.

Deste contexto, advém o compromisso daqueles alinhados ao lado da justiça reparadora, a ponto de promoverem o debate amplo, com objetivo de evitar a defasagem educacional. Cada segmento com um viés e interesse próprios pode unir-se – a sociedade em geral, a classe trabalhadora, setor produtivo e governos, em uma só corrente a produzir táticas de favorecer a menor faixa etária.

Saber conjugar os verbos brincar, estudar e sonhar, eis o gol, em vez de antecipar a imposição do batente, no sentido de ajudar no orçamento doméstico, sacrifício das proles desassistidas. A partir deste adjetivo – proletário – pode-se, enfim, viabilizar meios eficientes de adiar a busca por ganhar a vida.