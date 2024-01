O ouro ou a vida | A TARDE

A retomada de garimpos ilegais nas terras indígenas dos yanomami impõe a escolha entre a prática de valores humanitários ou o recuo ao período nefasto no qual a desnutrição tornou-se estratégia para dizimar toda a etnia.

O Brasil fez a opção pelo acolhimento aos povos originários vulneráveis, pela via democrática do voto direto e secreto, não restando atalho, senão agir sem demora para conter a ganância genocida sob disfarce de “desenvolvimento”.

No entanto, para os céticos, em hipotética questão de múltiplos vieses, é possível marcar “xis” nas respostas “omissão” ou “inépcia”, exceto se ambas são complementares, quando se avistam em sobrevoo os sinais do retrocesso.

Um pequenino aeródromo, com nove aviões de pequeno porte, posicionados lado a lado, é indício provável da volta dos invasores visando extrair minérios, ao poluírem as águas com produtos químicos.

No caso de prevalecer a corrida do ouro em relação às vidas dos habitantes da reserva, deve-se questionar se a política de Estado vem tendo prática alinhada ao discurso alardeado durante a campanha, bem antes de subir-se a rampa.

Há um ano e 15 dias, começou o governo de “união e reconstrução” nacionais, tendo entre as primeiras ações benfazejas o socorro emergencial, confirmando-se o abandono, por falta de alimentos e remédios, levando curumins a óbito.

Hoje é preciso cobrar das autoridades federais, a fim de corresponder narrativa e atitude, pois podem-se fotografar embarcações nos rios Couto Magalhães e Mucujaí, denunciando a imundície no tom cinzento comprovado nas imagens.

O cenário, imitando a um só tempo, filme dos gêneros terror e ficção, foi testemunhado por comitiva de ministros, a esta altura já tendo reportado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o augúrio na fronteira com a Venezuela.

Cabe ao Planalto proceder o meticuloso contra-ataque a fim de inspirar as instâncias militares cabíveis com o cetro de cumprirem com os deveres constitucional e cívico, descartando-se, a priori, falta de vontade ou recursos.