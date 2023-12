O presente do Brasil | A TARDE

A atualização do sistema tributário traz a expectativa de tornar-se eficiente, repercutindo em ganhos para contribuintes, pela simplificação, bem como o tesouro nacional, implicando atender aos anseios da cidadania brasileira.

O fundamento das diretrizes aprovadas tem a favor a evidência do principal e translúcido pressuposto: a cobrança será deslocada da origem, onde a mercadoria é produzida, para o destino final, o local de consumo.

A promulgação da lei, prevista para 20 de dezembro de 2023, quarta-feira, abre espaço na história, com a remodelação da mecânica de coleta, ao criar-se o Imposto sobre Bens e Serviços, em lugar do ICMS estadual e o ISS municipal.

Não menos importante é a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), substituta de tributos federais, como o PIS e o Cofins, resultando em maior facilidade de entendimento das extrações, desatando antigos nós contábeis.

A reabilitação do debate no Congresso, tendo por efeito a costura de acordos necessários para se chegar ao texto final, desdobrou no Imposto Seletivo como compensação ao fim do IPI, abrindo a fronteira para erigir-se o novo país.

Os parlamentares demonstraram, assim, o quanto o livre-pensar pode levar a soluções afirmativas para a comunidade, a verificar no desestímulo a produtos nocivos ao meio ambiente e à saúde das pessoas, devido a taxas robustas.

Não se deve dizer ter sido a celeridade o melhor predicado da iniciativa, pois perde-se nos calendários, seguramente há décadas, o começo das tratativas, no entanto, o tempo, este ente indefinível, não à-toa, é o senhor da razão.

Ao amadurecer da luminosa reforma, a unificação deixará para trás, tão logo regulamentada, emaranhado de barganhas e siglas, antes causadoras de insegurança a levar à beira do descrédito as obscuras regras de arrecadação.

Na Aurora do Ano Novo, dentro de escassas duas semanas, época na qual se costuma oferecer mimos, em meio aos votos de boas festas, o Brasil foi agraciado com belo presente, superando passado confuso por futuro próspero.