Pacificação | A TARDE

Além de elucidar o crime de homicídio, desta vez tornando mártir a líder Maria de Fátima Muniz, conhecida como “Nega Pataxó”, é preciso pacificar a fúria dos ruralistas organizados, com a punição de mandantes e pistoleiros.

Espera-se do governo do estado a capacidade de seguir liderando uma articulação institucional, não apenas para controle da região de Potiraguá, no Sudoeste, mas no entorno das aldeias dentro do território baiano em condições similares.

Na luta em busca de justiça e combate ao terror, a ministra Sônia Guajajara conta com apoio de secretários estaduais, Ministério Público e Defensoria Pública, além do desembargador do Poder Judiciário Lidivaldo Britto, entre outros.

O governador Jerônimo Rodrigues determinou a criação de uma companhia independente de Polícia Militar, visando mediar conflitos agrários e urbanos, exigindo-se o engajamento para cumprir-se a legislação.

A expectativa é a de honrar a farda, na qual se lê no distintivo a expressão latina per ardua surgo – “vencer, apesar das dificuldades”, conforme se observa no contexto explosivo a exigir diálogo ou a devida repressão.

O respeito às leis fundiárias seria suficiente, a fim de reduzir conflitos, caso os fazendeiros se conformassem em ler a Constituição, seguindo princípios civilizatórios protetivos aos povos originários – eis a impossibilidade.

Como agravante a exigir trabalho correto dos servidores da segurança, incluindo esfera federal, pesa o fato de o cacique Lucas Pataxó ter sido morto a tiros de revólver há menos de 30 dias, ou seja, outro cerco seria previsível.

Não houve confronto: as vítimas estavam desarmadas e vulneráveis. Os óbitos são irreversíveis, controlando-se, por parte dos feridos, alguma possível cólera, compreensível, dado o perfil covarde e inaceitável dos assassinos.