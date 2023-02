Iniciativas para combater os crimes de ódio e evitar a desinformação são, além de bem-vindas, urgentes diante dos efeitos destas práticas viciosas, mirando-se a internet como o instrumento a ser aprimorado.

A necessidade de enfrentar o problema de alcance planetário produziu duas ações positivas: a criação de um grupo de trabalho pelo governo Lula e a proposta do presidente a fim de regulamentar plataformas digitais.

Já se tem o diagnóstico da pandemia cibernética, asfixiando democracias, atacando a ciência, além de espalhar a cizânia mundial em conteúdos mal-intencionados.

Procura-se, agora, a terapêutica, pois a arquitetura horizontal da rede de computadores conectados dificulta a caça às falsidades inoculadas pelos tentáculos da gigantesca criatura ingovernável.

Aqui está toda a importância da convocação dos cabeças-pensantes em equipe liderada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, além da exposição das ideias do chefe de Estado brasileiro encaminhada às Nações Unidas.

Não se trata de censura, até pela impossibilidade técnica de impedir as publicações, por outro lado não se pode repousar os mouses e assistir à destruição do mundo pelas mensagens dos monitores.

O desafio é desarmar a geringonça capaz de inflar o negacionismo, resultando até na redução da procura por vacinas, levando pessoas crédulas a ler como verdades as injúrias, calúnias e difamações.

Nesta perspectiva, um bom começo seria neutralizar o sistema de algoritmo, anulando a repetição de temas, a partir da interação da máquina com o usuário, gerando a insistência de ideologias malévolas.

Embora desagrade ao mercado, pois tem sido eficiente na captura de clientes, o abuso deste método faz rebrotar o veneno fascista, com a volta do terror, como verificou-se no ataque lesa-pátria de 8 de janeiro.

Controlar, com a maior brevidade, este recurso, seria um primeiro alento, reduzindo a velocidade da expansão de metástase da doença digital, cuja sombra nefasta paira hoje sobre o futuro da humanidade.