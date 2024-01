Premeditatio Malorum | A TARDE

Para 90 condutores de veículos automotores e seus familiares, o Natal foi infeliz, conforme dados da Polícia Rodoviária Federal, ao fechar a estatística de óbitos, sem contar registros de sinistros nas rodovias estaduais.

O número de covas abertas antes dos panetones produziu pranto, quando se esperavam sorrisos, servindo de alerta para revisão de viagem, na oficina de confiança, a fim de evitar insistir-se com os lutos no período de Revéillon.

O trabalho dos agentes funerários aumentou em relação ao mesmo período de 22 a 25 de dezembro do ano anterior, quando foram 79 os mortos, alguns dos quais vítimas de erros dos outros por excesso de velocidade ou embriaguez.

Mesma lamúria verifica-se entre os feridos, elevando-se de 1.020 para 1.030, enquanto os acidentes saíram de 853 para 891, produzindo a sensação de maior poder dos impulsos sobre a capacidade de raciocínio na ignição.

Partir sem chegar, ou tentar voltar sem conseguir, não importam a direção, o sentido ou o trajeto, se o objetivo de alcançar o destino é interrompido pela estupidez de uma ultrapassagem proibida em trechos de linha contínua.

Perder o sono na véspera, ou esticar aquela noite de delícias com alguém da alta estima, pode não ser a melhor ideia, porque aumenta a probabilidade do cochilo terminal ao volante, colhendo-se os precoces crisântemos.

Assim como os bólidos permitem vencer mais rápido os quilômetros, ampliando a ansiedade do piloto para abraçar amados e amadas, este mesmo equipamento tem dupla face de cumbuca, valendo a lógica do “macaco velho”.

Adaptando para as pistas este conhecido bordão, não se põe o pé no pedal, sabendo-se da armadilha do excesso, em troca, a experiência rima com a prudência: pilotar com amor e atenção e tomar todos os cuidados é mais sábio.

Quem tem no arrojo, um atributo invicto, pode escrever em local visível do carro ou memorizar o provérbio do imperador Marco Aurélio, “Premeditatio Malorum”: prever a possibilidade de um mal, no caso, a morte, é a boa chance de evitá-lo.