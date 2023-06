Protecionismo belicoso

Medidas de proteção à economia de um país podem revestir-se de uma aparência necessariamente enganadora, desvelando-se a verdade de seu impacto devastador quando são verificados seus efeitos com devidos cuidado e rigor.

O conceito do protecionismo é problemático o suficiente para sugerir o pleno diálogo de divergentes e até antagônicos pontos de vista, pois trata-se de intervenção ou restrição a atividades comerciais: há violência desde a origem.

O contexto de aplicação de uma lei com este agressivo extremismo permite questionar se um governo tem o direito de molestar outros povos ao criar meios de impactos e barreiras a legítimas negociações conforme as regras.

Assemelham-se a ações de vetustos impérios e antigas tiranias as táticas de alterar com artificialidade o ordenamento do comércio regular, agredindo, por força, o desenho de mercado livre tão arduamente conquistado e defendido.

Notam-se com estranheza ataques à base de sustentação da infra-estrutura, refletindo em lago de Narciso a imagem da democracia suicidada em seu alicerce, com agravante da traição de quem jura defendê-la com todo ardor.

A expansão do modelo capitalista depende da capacidade de entendimento de compradores e vendedores, no entanto, observa-se a nefasta inclinação egóica de autofavorecimento em flagrantes perfeitos de uma ilusão identitária.

Além dos aspectos óbvios de contradição em termos das dimensões do dizer, do ser, do pensar e do fazer, é preciso alertar para o risco de aumento da tensão, tomando por pressuposto a tendência de conflitos, quando se é falso.

Potencialmente belicoso por conta de seus projetos de poder em rota frequente de colisão, o homem costuma recorrer ao arsenal quando riquezas são exauridas ou reduzidas, notadamente em golpes urdidos em tramas vis.

Manter-se gigante, em altura de superpotência, perde todo e qualquer vestígio de virtude, quando a deslealdade, a desmesura e o abandono dos próprios baluartes de independência e autonomia vão da ideia perfeita ao simulacro.