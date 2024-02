Redução de danos | A TARDE

Dados recém-divulgados pela organização Safernet alertam para a necessidade de se acelerar a instituição de mecanismos de controle a partir de regras razoáveis no uso da chamada “Inteligência Artificial”, com o objetivo legítimo de reduzir danos.

A sirene soa em altos decibéis o alarme devido ao aumento do número de denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil online, em 2023, o maior registrado desde o início das estatísticas há 18 anos.

O invento gerado graças aos avanços da tecnologia é capaz de criar imagens necessariamente distintas dos aspectos “reais”, embora possa aproximar-se dos perfis, sugerindo a hipótese de ocasionar transtornos.

As crianças e adolescentes atraídas pelos programas, habituando-se a frequentar o ambiente digital, são mais vulneráveis, por suposto, embora a engenhoca possa também causar confusões identitárias na fase adulta.

Como trata-se de algo muito recente, é compreensível verificar-se as dificuldades no relacionamento de humanos, ao lidar com as máquinas, pois mesmo os pais, mães e responsáveis queixam-se da falta de orientação.

De um ponto de vista ético, combinação de como podemos conviver melhor, é preciso ampliar os debates, em meios virtual e presencial, a fim de todas e todos poderem aproveitar aspectos positivos, livrando-se do estigma da fraude.

A moralidade sugere a consciência do próprio usuário, ao escolher o melhor proveito, dependendo diretamente da educação formal, portanto é essencial levar o tema para abordagem nas aulas das disciplinas apropriadas.

O fato de ser um experimento ainda em fase inicial implica uma legislação inconsistente, cabendo aos jurisconsultos e sociedade civil a construção das regras legais.

O interesse pelo dispositivo desenha hipotético gráfico, no qual a seta da inclusão contrapõe-se à do preparo das pessoas para habitar o mundo virtual, como já foi ratificado em tratado, após reunião internacional em Budapeste.