Repúdio e repressão | A TARDE

O combate ao assédio e à importunação certamente interessa ao trabalho das autoridades e ao lucro dos hoteleiros, bem como o repúdio e a repressão ao “turismo sexual”, eufemismo para o descaro de visitantes sequiosos por prazer.

Já antevendo o possível mal, os ministérios do Turismo e das Mulheres uniram forças para desenvolver uma campanha de comunicação na mídia convencional e nas redes, com seu auge previsto para o período de Carnaval.

O efeito da combinação de táticas, desde as preventivas, a título de orientar o cidadão, ao rigor das forças de segurança, resultou na estratégia do plano “Brasil sem misoginia”, vocábulo de origem grega – miseó, ódio; gyné, mulher.

Homens em posição de libido terão de controlar-se, ou desistir do convívio nas ruas se não quiserem pular atrás das grades, após as rudes “cantadas”, apalpadelas ou o agarrar a pulso.

Não se limita ao ar livre o alerta para desinformados e esquecidos: o protocolo “Não é Não” já está vigendo em ambientes nos quais sejam vendidas bebidas alcoólicas, como em casas noturnas, nas boates e similares.

As medidas originadas da Lei 14.786 contam com a colaboração de estabelecimentos do turismo, desde a hospedagem ao repasto, passando por meios de transporte, pois quem vive de hotelaria depende da clientela feminina.

Entre os órgãos dispostos a cerrar fileiras contra os excessos, destacam-se o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

A Bahia segue ritmo em metáfora de “trio elétrico” do governo federal, ao apostar no trabalho das equipes da Secretaria de Políticas para as Mulheres, contando com a clava forte do chefe do Executivo, Jerônimo Rodrigues.

O governador encontrou-se com servidoras e ativistas durante o cortejo do Bomfim, junto à secretária Elisangela Araújo, participando do percurso desde a Conceição da Praia, a fim de passar a mensagem reta do poder antimachista.