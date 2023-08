Saúde nas escolas

Ao reintegrar a educação sexual e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis no programa Saúde na Escola, o governo federal reconduz o Brasil ao Século XXI, resgatando a mocidade do obscurantismo medieval.

Apesar da relevância, no sentido de orientar quem precisa de conhecimento confiável para lidar com as transformações do corpo, na adolescência, os dois temas haviam sido cancelados na administração do ex-presidente.

Mas não se detém a uma narrativa entre o bem e o mal, o trabalho do Ministério da Saúde, pois passa de R$ 90 milhões o montante de verbas destinadas aos municípios, alcançando 25 milhões de estudantes.

Como não se pode cancelar a puberdade nem fazer vistas grossas às evidentes transformações corpóreas e os desejos produzidos por hormônios e sentimentos, o assunto volta a ser tratado com a proporcional competência.

O diálogo entre educadores e a nova cidadania é o método para cotejar argumentos prós e contras, com objetivo de deletar preconceitos e pronunciar com todas as letras a necessidade de preparar-se para a vida adulta.

Diante do desamparo ao qual estava relegado tão amplo contingente, o aprendizado ficava restrito às orientações familiares – quando acontecem – ou a conteúdos oferecidos via internet, muitos de caráter duvidoso ou inapropriado.

Além de reduzir a ansiedade, a juventude passará a ter acesso a equipes de pedagogos, psicólogos e assistentes sociais, para assimilar fundamentos visando construir convívio pacífico pautado nos direitos humanos.

Não se tome a diretriz por fragilização diante de quem comete crimes, ao contrário, o iluminismo proposto inibe efeitos dos instintos, sem deixar de punir os maus.

Em uma sociedade marcada por amplo contingente de subletrados e analfabetos funcionais, é possível ocorrerem focos de resistência, iludidos pelas mentiras de bandidos da internet.

No entanto, ao reacenderem-se as luzes da verdade, a moderação vai prevalecer na busca dos prazeres como bem intermediário para a felicidade das gerações da aurora.