Tirania escolar é crime | A TARDE

Enquanto os gestores da educação procuram meios para promover a formação do bom caráter da juventude, resta intensificar os meios de controle, como a do projeto do crime de “bullying”, aprovado no Senado.

Derivado do inglês “bully” (tirano ou bruto, em português), o anglicismo tipifica como infração penal os atos de violência, seja física ou psicológica, cometidos repetidamente por um ou mais agressores.

A vitória na Câmara Alta representa também avanço na migração das leis do ambiente presencial para o virtual, fronteira a ser desbravada pelos juristas competentes, passando a valer na internet as punições do cotidiano.

A maior atenção concedida a sandices multiplicadas nas redes ditas “sociais” implica até quatro anos de pena de detenção, passando a constar no Código Penal a aplicação de multa aos criminosos, nos episódios presenciais.

Ataques geralmente perpetrados contra vítimas isoladas receberão a tarja de “hediondos”, como método para robustecer as políticas de combate aos casos de estupidez no local onde jamais deveriam ocorrer: a escola.

Depois de debatido, com o devido rigor e cuidado, o texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abrangendo a intimidação, ou quando a vítima se vê humilhada ou discriminada, sofrendo o pavor dos danos morais.

O trabalho da principal Casa Legislativa prevê alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, ao implicar mães, pais e responsáveis omissos, se deixarem de comunicar fatos capazes de perturbar a mente de suas meninas e meninos.

Para os afeiçoados à nefasta mania de coleção e desfrute de pornografia infantil, o flagrante perfeito pode gerar sentença de oito anos de recolhimento ao sistema prisional, de onde a necessidade de inquéritos bem feitos com provas iniludíveis.

A iniciativa requer uma necessária reflexão sobre qual infância queremos para o Brasil, tomando como premissa a proposta iluminista de “Emílio e Sofia”, ainda hoje, dois séculos e meio depois, a referência de proteção aos direitos infantis.