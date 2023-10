Vacina, Bahia | A TARDE

O Programa Vacina Bahia é uma inequívoca demonstração de o quanto o cuidado com as demandas emergenciais da população depende apenas da aplicação de um conceito por parte dos gestores públicos: a vontade política.

Em vez do confortável posicionamento de aguardar a presença do cidadão às unidades de saúde, sem levar em conta as dificuldades de mobilidade, entre outras, a ideia agora é inverter o trânsito e fazer a busca ativa de quem precisa.

Um dos locais atendidos, na zona rural do município de Presidente Jánio Quadros, no sudoeste do estado, forneceu aos gestores algumas das impressões definitivas sobre método de ampliar o acolhimento às demandas.

Levar plenas condições de saúde para a sociedade baiana, não precisaria lembrar, está entre os deveres de quem é investido da autoridade de governar, representando, neste caso, a coincidência de intenção e da materialidade.

As comunidades sediadas em maior distancia de centros urbanos das regiões, e preferencialmente assistidas, são visitadas por servidores, reforçando o acompanhamento do calendário vacinal a começar por crianças de até um ano.

Sabendo-se do recuo verificado na cobertura de uma série de imunizantes, como efeito, é possível preocupar-se com a ocorrência de enfermidades, já erradicadas, aumentando, neste aspecto, a oportunidade do programa social.

Pentavalente, Pneumo 10, tríplice viral e poliomielite (paralisia infantil) estão entre as doenças no foco das equipes de servidores, como forma de proteger as populações de municípios, inicialmente na faixa de até 100 mil habitantes.

O benfazejo programa, gerido pela Secretária da Saúde da Bahia, leva em alta conta também a importância de oferecer ajuda a comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas, além dos 417 municípios baianos organizados.

Um dos maiores problemas, o da mobilidade, vem sendo resolvido com a utilização de veículos dotados de perfil para vencer as dificuldades das estradas vicinais, única e escassa forma de acesso a centenas de distritos.