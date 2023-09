A campanha do Setembro Amarelo, voltada para a prevenção do suicídio, ouviu a voz de alento dos responsáveis pela saúde mental dos baianos, com o anúncio de investimentos para instalação de novas unidades conhecidas por Caps.

Merece aplausos a iniciativa, pois é gigantesca a hipotética plateia de quem sofre com o sofrer de pessoas amadas ou amados sob ataque de si mesmos, por desistir do mundo como ele é.

A atuação na área de comunicação é inestimável reforço para persuadir os céticos, pois o fim virá, nada de pressa, por ora, basta procurar apoio em https://setembroamarelo.org.br/ e nos números de telefone para o papo salvador.

As angústias, filhas de escolhas incessantes, sem se saber quais seriam as certas, pois não se pode testar em laboratório, não é a única corda apertando o pescoço de quem quer acabar.

O sufoco nasce na incapacidade de amar por subdesenvolvimento afetivo, multiplicada modo aleatório em relações simultâneas, baixa empatia, remorso zero, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.

Os sintomas de contexto adverso há anos sugerem renovar métodos como o da boa audição para tentar ficar em paz com animais, humanos ou não, com os quais convive o enfermo.

Alertas não faltam desde o conceito de “civilização repressora”, pelo criador da psicanálise, Sigmund Freud, projetando futuro incerto, pois a idiotia acolhe a normalidade como irmã e ímã, enquanto práticas virtuosas são diagnosticadas.

A ampliação da oferta, em ações do governo do Estado, pode ajudar a entender a mania de pacientes como efeitos de dor severa, muitas vezes repetida, pois não é fácil para ninguém nascer e morrer sem finalidade alguma.

A vitória provisória da luta anti-manicômio também precisa ser comemorada, na hipótese de habitarmos hospício ao ar livre cujos “ilibados cidadãos” inventam identidades ou utilizam da boa fé de quem até os veste, acolhe, ama e se doa à plena carga.