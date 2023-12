'Condições são favoráveis e o Nordeste é parte central da estratégia" | A TARDE

Como é comum a todas as empresas, a Petrobras busca lucro no curto prazo, mas sem perder de vista os projetos de longo prazo que vão garantir longevidade e sustentabilidade.

E o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade, Maurício Tolmasquim, em entrevista exclusiva ao A TARDE durante as comemorações dos 70 anos da companhia, completa: “Para isso, a Petrobras tem que se reinventar, tem que se diversificar, ir para novas fontes de energia. A gente sabe que o petróleo, ao longo do tempo, vai ter o consumo reduzido, e a gente tem que estar preparado para esse momento”.

Segundo Tolmasquim, é urgente descarbonizar, desde a plataforma à refinaria, e colocar novos produtos no portfólio. Além de comercializar derivados de petróleo e gás, segundo ele, a Petrobras precisa vender também hidrogênio verde, biocombustíveis. O diretor ressalta o que considera ser “um enorme potencial” de produção local de energia renovável. A Bahia e o Nordeste como um todo, avalia, têm condições muito favoráveis para geração de energia eólica e solar e também para a produção de hidrogênio a partir da eletricidade gerada por essas duas fontes: “É uma região com ótimos ventos, luz solar e acesso ao mar”.

O gestor considera também que a Petrobras, no que diz respeito a descarbonização dos seus produtos, está muito bem: “Hoje o nosso petróleo tem um índice de emissão que é muito mais baixo do que de outras companhias. A gente emite em média 15 quilogramas de CO2 por barril, quando a média mundial é 18 a 20 quilogramas”. Ele lembra ainda que, no ambiente do pré-sal, há campos que emitem 10 quilogramas, quase metade da média mundial.

Quanto à produção de energia renovável e eletricidade, o diretor prevê que o caminho a percorrer é mais longo: “Essa não era a prioridade da administração anterior, mas é da nova. E a ideia é recuperar esse tempo e botar a Petrobras alinhada com as outras empresas petrolíferas, e depois de algum tempo à frente delas”. Apesar de realista, ele identifica vantagens em relação a empresas que operam fora do Brasil: “O Brasil tem um potencial enorme de geração renovável a baixo custo. É muito mais fácil para a Petrobras fazer energia renovável de forma competitiva do que uma empresa em outro país que não tem vento como temos aqui. Temos condições mais favoráveis e o Nordeste é a parte central da nossa estratégia”.