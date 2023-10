FUP convoca petroleiros para ato pelos 70 anos da Petrobras | A TARDE

A atividade, em comemoração aos 70 anos da Petrobras, vai acontecer, nesta sexta-feira, 06 às 8h, em frente ao Torre Pituba, edifício sede da estatal, localizado na Av. Antônio Carlos Magalhães, no Itaigara, em Salvador. Pela relevância da Bahia quando se trata de Petrobras, o ato contará também com a presença de petroleiros e petroleiras de outros estados.

"O Sindipetro-BA ressalta a importância dos 70 anos dessa grande empresa, que nasceu na Bahia, onde o petróleo também foi descoberto e comemora a volta dos investimentos da estatal ao estado, que foi duramente atingido no governo passado com desinvestimentos e vendas de unidades da Petrobras", diz a nota do sindicato.



Ainda segundo o Sindipetro-BA, "a entidade sindical aproveita as comemorações dos 70 anos da Petrobras para intensificar a campanha pela reestatização da Refinaria Landulpho Alves, que foi vendida no governo Bolsonaro. Hoje administrada pela Acelen, a refinaria vende um dos combustíveis mais caros do Brasil, penalizando o consumidor e também distribuidores, donos de postos e empresários baianos".

O evento dessa sexta-feira sendo organizada pelo Sindipetro Bahia, Astape, Abraspet, Aepet, Cepes, com a participação da CUT, CTB, movimentos sociais, da juventude, populares e estudantil.