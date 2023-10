Petrobras comemora seus 70 anos na Bahia | A TARDE

A Petrobras realiza nesta sexta-feira, 6, a partir das 17h, um grande evento na Bahia para celebrar os 70 anos de sua fundação. O evento, exclusivo para convidados, contará com as presenças do presidente Jean Paul Prates, de colaboradores, de empresários e de figuras políticas.

A celebração será realizada na Casa Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. No evento terá a divulgação de um vídeo da campanha dos 70 anos da companhia, apresentações artísticas e a participação de funcionários que fizeram parte da trajetória da empresa.

Foi na Bahia que o primeiro campo de petróleo do País foi descoberto, no bairro do Lobato, em Salvador, em 1939, quando o local foi perfurado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão do governo federal. Após a descoberta, o poço de Lobato foi responsável pela produção de 2.089 barris de óleo, em 1940.

Pouco tempo depois, a Bahia continuou sendo palco para grandes descobertas e produções de barris de petróleo. Na década de 1950 e começo da de 1960 foram descobertos novos campos, especialmente no Recôncavo Baiano e na bacia de Sergipe/Alagoas. Daí a importância de se comemorar os longínquos anos da estatal em terras baianas.

Programação

A programação contará com as apresentações da história da Petrobras e da história do Petróleo, do Balé Folclórico da Bahia, do projeto Social Coral Vivo, do BGirl Time Petrobras e a roda de capoeira, da apresentação do discurso do presidente da Petrobras Jean Paul Prates e do show de Ilê Aiyê e Lazzo.