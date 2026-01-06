Crime por ciúmes: homem é emboscado e morto a facadas dentro de academia

Caso continua sob investigação - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um crime chocante ocorreu em Londrina, no norte do Paraná, na última segunda-feira, 5. David Schmidt Prado, de 37 anos, foi esfaqueado e morreu dentro de uma academia, em um ataque que, segundo a Polícia Civil, teve motivo passional. O episódio foi registrado pelas câmeras do local.

O suspeito, Lucas Wancler Ferreira dos Santos, foi detido em flagrante por homicídio qualificado, em razão de ação cruel e que impossibilitou a defesa da vítima. Durante o depoimento, ele permaneceu em silêncio, conforme informações da polícia.

De acordo com o delegado Vitor Dutra, as investigações indicam que o crime teria sido motivado por ciúmes: David teria mantido um relacionamento com a companheira de Lucas. Detalhes sobre o caso não foram divulgados.

As imagens da academia mostram Lucas sentado no estacionamento às 18h41, mexendo no celular. Quando David se aproximou, após o treino, Lucas se levantou e desferiu o primeiro golpe pelas costas. Apesar de tentar escapar, David foi atingido cinco vezes, sendo quatro no estacionamento e uma dentro da academia, após pular a catraca na tentativa de buscar ajuda.

O relatório da polícia descreve ainda que, enquanto a vítima pedia socorro, o agressor permaneceu observando por vários segundos, sem oferecer ajuda. A intervenção de um policial militar que estava de folga, também treinando na academia, foi decisiva para imobilizar o suspeito e impedir novas agressões.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado, mas David não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar conduziu Lucas à delegacia e apreendeu a faca utilizada no crime. O corpo da vítima foi recolhido pela Polícia Científica de Londrina, e o caso continua sob investigação.