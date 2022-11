Adiada para dia 16, PEC da Transição prevê Auxílio Brasil de R$ 600

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que pretende garantir a manutenção do Auxílio Brasil e o aumento real do salário mínimo, deve começar a tramitar no Senado Federal na próxima semana deste mês de novembro. A previsão é que o texto final seja apresentado na próxima quarta-feira, 16.



Os senadores devem analisar o texto na primeira semana de dezembro. Depois, a proposta segue para os deputados aprovarem a proposta antes do fim do recesso, que começa antes do natal.

Para o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), coordenador da área de Orçamento na equipe de recebidas ao longo desta semana, o texto deverá ser finalizado com o aval do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Todo esforço é para o máximo de entendimento com a Câmara e o Senado, e encontramos um ambiente de muito compromisso com este objetivo em favor do nosso povo, evitando, assim, alterações em uma Casa, o que é legítimo na regra democrática, mas poderia causar atraso na votação, e temos um tempo bem curto até o final do ano Legislativo”, afirmou Wellington Dias, em nota divulgada nesta sexta-feira, 11.