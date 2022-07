Adolfo Menezes rebate João Leão: 'Nunca se trabalhou tanto na Bahia'

O presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes (PSD), rebateu o vice-governador João Leão (PP) após o mesmo atacar o governo Rui Costa (PT) insinuando que ACM Neto (União Brasil), seu novo aliado, iria manter obras importantes para o estado caso seja eleito, como a ponte Salvador-Itaparica, mas que não iria manter "convênios fantasmas"

Em resposta, Adolfo elencou uma série de feitos do governo, do qual João Leão fazia parte, e atacou o ex-aliado.

“Com 24 policlínicas entregues, 20 hospitais e mais de R$ 7,8 bilhões aplicados somente em 2021 em obras, equipamentos e recursos humanos na área da saúde, nunca se trabalhou tanto na Bahia. Isso sem contar outros investimentos e os convênios firmados com os municípios na saúde, agricultura, infraestrutura, educação e tantas outras áreas. Adversários que estiveram tanto tempo junto a esse projeto tem que reconhecer e parar de espalhar fakenews”, pontuou.

O parlamentar ainda ressalta que o governador Rui Costa tem compromisso com as prefeituras e a população. “O Governo do Estado concluiu o metrô de Salvador e agora está ampliando, mesmo com atraso nos aportes federais. Nenhum convênio foi suspenso e há recursos assegurados para honrar os compromissos firmados. Já passou da hora dos adversários pararem de afrontar a verdade e reconhecer o trabalho”, afirma o deputado Adolfo Menezes.