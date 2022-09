ALBA aprova projetos do executivo

Na sessão extraordinária desta terça-feira, 30, foram apreciados projetos de lei enviados pelo Poder Executivo, entre eles o que amplia a atuação da PrevBahia e possibilita implementar práticas de fomento já adotadas por entidades privadas.

Segundo a relatoria do deputado estadual Tiago Correia (PSDB), o objetivo é aumentar a segurança e beneficiar servidores públicos do estado da Bahia, incluindo empregados públicos de empresas públicas e sociedade de economia mista. Agora, o prazo para adesão de titulares foi ampliado de 72 para 96 meses. A medida permite ainda a adesão de titulares de cargos efetivos dos poderes da Defensoria Pública, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas e de membros da magistratura e conselheiros. Com a aprovação fica também autorizado à PrevBahia criar plano de previdência complementar para os familiares dos participantes e assistidos. O projeto foi aprovado com voto contrário do deputado estadual Hilton Coelho (PSol).

Outro tema em pauta foi o projeto de lei complementar 146/2022, que foi aprovado e consolida alterações impostas por emenda constitucional federal ao produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dispõe sobre os critérios para crédito dos 25% do ICMS pertencentes aos municípios.

Foi aprovado ainda, em dois turnos, o projeto de lei de autoria do deputado Osni Cardoso (PT) que redefine os limites e integra os municípios de Piripá e Tremedal, localizados no semiárido baiano.

Protestos

A sessão extraordinária foi mobilizada com a presença de professores aposentados que conclamavam pelo envio por parte do Executivo do Projeto de Lei que regulamenta a distribuição dos precatórios oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). “O governo diz que está condicionando o envio desse projeto ao depósito por parte do governo federal”, explica o deputado estadual Hilton Coelho.

O magistério tem direito a 60% do total obtido pelo Estado da Bahia em ação judicial. Durante a sessão, o líder da oposição Rosemberg Pinto manteve contato com o secretário de educação e levou a plenário a informação de que um ofício foi enviado hoje para a Caixa Econômica que terá um prazo de 5 dias úteis para que o recurso seja repassado aos cofres do governo. O líder disse ainda que o governador Rui Costa se comprometeu em no mesmo dia enviar o projeto do rateio dos precatórios para a Alba. “É mais uma sinalização de desrespeito aos educadores, proque nada disso tinha sido dito. Mas ao mesmo tempo tem um sentido positivo porque o governo marca uma data pra resolver essa situação que a meu ver é inadiável”, disse Hilton.

O líder evidenciou ainda que, mesmo não sendo parte do processo judicial, a APLB entrou com pedido para que seus advogados recebam os valores relativos à sucumbência. “Esse custo vai sair do bolso de vocês”, disse, fazendo as galerias, compostas por representantes da Ajuprof(Associação dos Profissionais em Educação da Rede Pública do Estado da Bahia) alternarem entre aplausos e vaias.



Adiada

Ainda estavam na pauta o Projeto de Lei nº 24.562/2022, que já passou pela casa legislativa por três vezes e sua votação foi adiada mais uma vez. O PL prevê a revisão da pensão de policiais militares. Diferente da lei federal, na Bahia o texto quer instituir a idade mínima de 44 anos para o recebimento dessa pensão por parte das esposas viúvas e filhos órfãos de policiais militares. “O projeto foi apresentado em desconformidade com a Lei Federal de Pensão dos Militares, criando um pedágio, de contribuição e idade da pensionista. Regras que não estão previstas na lei federal que é norma geral a ser seguida”, lembra o deputado estadual Soldado Prisco que se interpôs à aprovação. "O Governo precisa retirar do projeto o Art 5º que afronta as regras do sistema de proteção social garantido pela Lei Federal", sugere Prisco.

A proposta do governo baiano estabelece ainda outras regras para a concessão dos benefícios de pensão. “O governo está fazendo uma lei que contraria a legislação federal. É um desrespeito do governo com a legislação federal e um mal exemplo, porque o policial, que é um agente da lei, quando não tem o seu direito respeitado o governo está dando mau exemplo”, também contestou Capitão Tadeu, candidato a deputado estadual.