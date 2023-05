Anderson Torres diz que pedirá demissão da PF

O ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres, disse em conversa com aliados que pedirá demissão da Polícia Federal (PF). O atual delegado do órgão está em prisão domiciliar.

Apesar de passar por procedimento administrativo no Supremo Tribunal Federal (STF) que pode causar seu desligamento da PF, amigos do ex-ministro afirmaram para a coluna Paulo Cappelli, do Metrópoles, desta quarta-feira, 31, que a decisão não teria relação com a questão.

Anderson Torres é acusado de omissão e conivência nos atos golpistas de 8 de janeiro. O ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal estava preso há quase quatro meses e foi libertado no último dia 11, em Brasília, na condição de uso de tornozeleira eletrônica.

Torres afirma para a publicação ter duas questões prioritárias: provar sua inocência e organizar sua carreira jurídica. Ele é advogado.