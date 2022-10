Após ataque, Roberto Jefferson vira 'herói' em canais neonazistas

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) virou herói de grupos neonazistas após o episódio do último domingo, 23, quando disparou mais de 50 tiros de fuzil contra policiais federais que foram até a sua casa cumprir mandado de prisão decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por descumprir medidas da prisão domiciliar.

Na repercurssão, canais neonazistas no Telegram não tardaram em coroar o evento como "um exemplo" a ser seguido por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), especialmente com a proximidade do segundo turno das eleições presidenciais. As informações são do UOL.

Em uma busca simples é possível encontrar mais de cem canais de extrema direita no Telegram, a maioria assumidamente antissemita, misógina e racista. Parte dos grupos neonazistas não apoia Bolsonaro, mas o ataque de Jefferson rompeu a "bolha" e foi bem recebido por usuários mais radicalizados.

Já no canal "Acervo do Bolsonaro", com 2.000 membros, foram compartilhados fotos e vídeos glorificando o ataque de Jefferson contra a Polícia Federal. Lá, mensagens com discurso misógino e antissemita se misturam com material de apoio de campanha na disputa presidencial.

Um texto assinado como "Orgulho Branco" fez uma análise defendendo o ataque de Jefferson. "Muitos defendem em altos brados o uso de armas para defenderem suas vidas e propriedade, mas quando a teoria é aplicada à prática, revelam que não são menos dóceis e submissos que o próximo rebanho", diz a mensagem. "Leis não são sagradas, mas os princípios sim.".

O Telegram é uma das plataformas estratégicas para a comunicação da extrema direita no Brasil. Pela facilidade de compartilhamento de links do YouTube, a possibilidade de navegar ocultando o número de telefone e o avanço da difusão de conteúdos de ódio, a plataforma se tornou local perfeito para que grupos abertamente neonazistas comuniquem-se entre si para disseminar conteúdos extremistas.