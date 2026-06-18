Após decretar feriadão, Jerônimo antecipa salário dos servidores

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Após decretar um feriadão junino de cinco dias para os servidores estaduais, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou nesta quinta-feira, 18, a antecipação de 40% dos salários de junho.

Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo estadual afirmou que a medida busca garantir mais tranquilidade financeira aos trabalhadores durante os festejos de São João, período de grande importância cultural e econômica para a Bahia.

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“Além do recesso junino, anuncio aqui o adiantamento de 40% do salário já agora na próxima folha do mês de junho. Portanto, 40% já adiantado para as celebrações juninas e para aquilo que você desejar fazer”, afirmou.

Confira a publicação:

Quando o pagamento será feito?

De acordo com o governo estadual, os valores estarão disponíveis a partir do dia 20 de junho para os servidores que recebem pelo Banco do Brasil.

Já os funcionários que possuem conta em outras instituições financeiras terão o crédito realizado em 22 de junho.