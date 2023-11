Assista ao 1º A TARDE Cast

A primeira edição do A TARDE Cast, novo videocast de política do Grupo A TARDE, recebeu o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil). O gestor falou sobre a atual conjuntura política e as expectativas para as eleições de 2024 com os jornalistas Eduardo Dias e Lula Bonfim, além do comentarista político do Grupo A TARDE, Levi Vasconcelos.