AtlasIntel: Maioria aponta risco democrático em atos do 8 de janeiro | A TARDE

Um ano após os atos golpistas do 8 de janeiro, onde apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, a maioria da população brasileira acredita que o sistema democrático esteve em risco.

Em levantamento divulgado nesta segunda-feira, 8, pela AtlasIntel, 59,2% dos respondentes afirmaram que a democracia brasileira correu algum risco em decorrência das ações, com 43,3% classificando o risco como alto e 15,9% determinando que houve um baixo risco

Leia mais: Atos golpistas completam um ano com 30 condenados por invasões



A opinião encontrou maior reverberação entre os respondentes com Ensino Fundamental como nível de escolaridade, com 78,1% acreditando no risco democrático, e entre os habitantes da região Norte, com 72,2%, e Nordeste, com 63,3%.

Em contrapartida, 46,9% dos participantes com Ensino Superior apontaram que o Brasil não passou por nenhum risco democrático e se destacam como o grupo demográfico com maior concordância com os manifestantes quando perguntados se a invasão seria justificada, com 38,3% do percentil.

Democracia como sistema político

Questionados se a democracia seria o melhor sistema político para o país, 80% dos participantes responderam que sim, enquanto 12,7% disseram apoiar um outro sistema político. 7,3% não souberam opinar ou não quiseram responder.

Curiosamente, o sistema democrático ganha maior apoio de acordo com o envelhecimento da faixa etária, com 21% dos respondentes entre 16 e 24 anos afirmando apoiar um outro sistema político, enquanto esse número é de apenas 5,8% entre os participantes de 45 a 59 anos e de 2,7% entre os de 60 a 100.

Já entre os apoiadores de candidatos do último pleito eleitoral, 86,5% dos votantes de Lula apontaram a democracia como sistema ideal, enquanto 72,3% dos apoiadores de Jair Bolsonaro, que também teve a sua responsabilidade aferida na pesquisa, acreditam no mesmo. O maior índice registrado está entre os votantes de Simone Tebet, com 98.2% deles reforçando o princípio democrático.

A AtlasIntel entrevistou 1.200 eleitores brasileiros entre os dias 7 e 8 de janeiro de 2024. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.



O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jeronimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União), nas eleições de 2022. No cenário internacional cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.