Aziz afirma que investigará relação entre joias e venda de refinaria

O senador Omar Aziz (PSD-AM), recém-eleito para presidir a Comissão de Transparência e Fiscalização, disse que vai investigar a possível relação entre a venda de uma refinaria e as joias recebidas como presente do governo da Arabia Saudita pelo governo de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Aziz, a negociação foi feita abaixo do preço de mercado, por ter sido vendida por US$ 1,8 bilhão em 2021 para o grupo Mubadala Capital, um fundo de investimentos de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, mas era era avaliada em aproximadamente US$ 3 bilhões.

O senador quer investigar a possível ligação do baixo valor pago com as joias dadas pela Arábia Saudita ao governo Bolsonaro, já que os países são vizinhos.

Aziz disse que, na semana que vem, se reunirá com os integrantes da comissão para definir os primeiros passos da investigação e pedirá informações apuradas pela Receita Federal e pela Polícia Federal.

Uma caixa de joias, que seria um presente para Michelle Bolsonaro, foi avaliada em mais de R$ 16 milhões e houve tentativa de entrada ilegal do material no país. Esse estojo de joias foi apreendido pela Receita Federal em outubro de 2021, quando membros do governo tentavam entrar no país sem declarar os bens.

De acordo com Aziz, a comissão já enviou um pedido de documentos à Petrobras acerca da avaliação de preço da refinaria. "Qualquer violação aos interesses da União, relação com a tentativa de descaminho de joias, ou qualquer ato que tenha gerado vantagens a autoridades nessa venda, será levado à Justiça para punição dos envolvidos", destacou.

Em entrevista ao UOL, Aziz disse "não estar julgando ninguém". "A forma como se deu o caso foi bastante estranha. Se fosse uma propina de 3 milhões de euros, seria muito difícil transportar num voo normal. Mas isso, transformado em diamante, que não perde nunca o valor... [Há] valor agregado ali", afirmou o senador.

A Landulpho Alves, agora chamada Marataipe, produz diesel, gasolina, óleo combustível e bunker, além de produtos especiais, como parafina e propeno.