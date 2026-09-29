A Bahia registrou 5.969 denúncias de propaganda eleitoral irregular em 2026, ocupando o segundo lugar no país, atrás apenas de São Paulo (10.388). No Brasil, o aplicativo Pardal já contabiliza mais de 51 mil ocorrências.
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Elza Fiúza | ABr
A maior parte das queixas envolve propagandas em vias públicas (43,78%) e em propriedades particulares (11,94%), além de publicidades indevidas em bens públicos, internet e materiais gráficos fora do padrão.
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Até o momento, 27% das denúncias recebidas pelo Tribunal Superior Eleitoral foram convertidas em processos. Vale lembrar que a propaganda em bens públicos exige autorização prévia da Justiça Eleitoral.
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O aplicativo gratuito permite anexar fotos, vídeos, áudios e links. O acesso é feito via e-Título ou Gov.br, garantindo o sigilo do denunciante durante todo o processo.
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Bahia é 2º estado com mais denúncias de propaganda irregular em 2026