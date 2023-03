Adolfo Menezes diz que invasões do MST prejudica governo Lula

O deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) afirmou nesta quinta-feira, 2, que o Movimento dos Sem-Terra (MST) está criando um problema para o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), ao invadir propriedades produtivas na Bahia e em outros estados do país, ocupando áreas onde segundo o deputado, "há cultivo".



“É muito importante a discussão da questão agrária, mas a ação do MST atinge diretamente o governo do presidente Lula, porque dá razão ao discurso do ex-presidente Bolsonaro de que a volta do PT ao poder representaria risco à propriedade privada. Sou totalmente a favor da reforma agrária para terras improdutivas, mas ela precisa ser feita segundo os ditames da lei e da Justiça", disse Adolfo.

O parlamentar que está licenciado da presidência da ALBA, em virtude de uma viagem ao exterior, defendeu que a utilização das terras desapropriadas judicialmente e chamou de "ato de barbárie" as invasões em terras produtivas.

"Os latifúndios improdutivos têm que ser mesmo desapropriados pela Justiça, entregues para quem quer produzir, com assistência técnica e farto crédito agrícola. Agora, invadir terras produtivas é um ato de barbárie para quem defende a civilização”.

“Esperamos que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que é um homem de diálogo e que conhece bem a questão agrária no Brasil, consiga contornar o problema, abrindo um canal de conversas, transparente e legal, com o MST, para que sejam sustados os atos que violam o direito à propriedade privada produtiva no país. Agora, só precisamos é de paz social, mais empregos, desenvolvimento econômico com inclusão social, comida na mesa e o império da democracia e da lei”, defendeu Adolfo Menezes.