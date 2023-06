Ambulantes questionam novo formato de emissão das licenças

Os vendedores ambulantes voltaram a questionar nesta quinta-feira, 1º, a metodologia da prefeitura para emissão das licenças para trabalhar nas festas populares da capital baiana. Os representantes da categoria reclamam dos critérios estabelecidos pelo decreto elaborado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

A continuidade do cadastramento virtual ocupa o topo da lista. Algo que, para a representante dos vendedores, Graziela Santos, sinaliza a falta sensibilidade da prefeitura em relação à realidade desses trabalhadores. "Falaram que o cadastramento vai continuar online e que não tem como ser presencial. Disseram que a gente precisa se atualizar porque hoje em dia tudo é computador. Sendo que nós sabemos que essa não é a realidade de nós ambulantes. Muitos ambulantes não têm acesso à informática, à internet, e têm dificuldade de preencher o formulário do cadastramento porque nunca estudaram."

Os últimos detalhes do novo modelo de cadastramento para os vendedores ambulantes nas festas populares, conforme divulgado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), foram definidos em reunião no último dia 23 de maio com diferentes órgãos, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União.

No mesmo dia, o secretário Luciano Ribeiro, da Ordem Pública, organizou um encontro na sede da pasta com os vendedores ambulantes e apresentou o novo modelo. Esta reunião, de acordo com a Semop, fez parte do cronograma de escuta e praticamente encerrou a etapa de diálogo para elaboração da versão final da minuta do decreto municipal, cujos detalhes ainda não foram divulgados.

Uma semana depois, na terça-feira última, os ambulantes se reuniram em assembleia na Estação da Lapa. Durante o diálogo foram questionados outros critérios além do cadastramento online.

A categoria afirma que a Semop ainda não informou a quantidade e os valores que serão cobrados para emissão das licenças. Questiona ainda a modalidade de sorteio como critério de desempate para liberação de vagas, que serão limitadas.

Nova associação

Diante do novo imbróglio às vésperas dos festejos juninos, os ambulantes resolveram criar uma nova associação para defesa dos interesses desses trabalhadores. "Temos algumas associações em Salvador mas que não representam de verdade os ambulantes. No carnaval, quando ocupamos a entrada da Semop, essas associações nem apareceram. Por isso, resolvemos criar nossa própria associação que terá o nome Associação das Trabalhadoras e Trabalhadores Ambulantes das Festas Populares de Salvador", anunciou Graziela Santos.

Até o fechamento desta matéria a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) não respondeu à solicitação do Portal Massa!.